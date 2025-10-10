Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно

Смешно, но не специально: топ-9 сюжетных глупостей из культового боевика «Рэмбо: Первая кровь»

По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России