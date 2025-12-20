Меню
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске 22 декабря 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 22 декабря 2025 в Курске

Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
13:05 от 470 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Вечность
Вечность
2025, США, комедия, фэнтези, драма
