Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске
17 декабря 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 17 декабря 2025 в Курске
О фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:50
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться
Погружение без шансов прервать просмотр: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой минуты — рейтинги от 7,8 говорят сами за себя
«Танцуют все!»: у Гайдая по-другому быть и не может — угадайте 6 фильмов режиссера только по кадру с плясками (тест)
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»
Зрителей впустую кормили надеждами: 116 серия «Клюквенного щербета» вбила последний гвоздь — на возвращение Доа можно не рассчитывать
«Напомнил советские фильмы»: этому военному сериалу россияне ставят 8.1 – обошел даже «СМЕРШ» и «Адмирала Кузнецова»
Пьете кофе с сахаром и молоком? Многое теряете! Хюррем из «Великолепного века» брала 2 других продукта – становилось в разы вкуснее
В конце «Зверополиса 2» оставили две «секретные» сцены: если досидеть до титров, становится ясно, что ждет Джуди и Ника дальше
Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию
Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO
