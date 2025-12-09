Гиллиган показал, что случится с Уолтером Уайтом еще в 3 сезоне сериала «Во все тяжкие»: зрители и не обратили внимания на эти точки

Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит

1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

«Теперь она мертва?»: американцы рвут животики с «Обыкновенного чуда», но ту самую шутку Леонова не понимают от слова совсем

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

На ТВ состоялась премьера нашумевшего медицинского сериала: Асмус снова «неуверенная Варя» из «Интернов», а Охлобыстин — ее наставник

Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%