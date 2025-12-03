Меню
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске 3 декабря 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 3 декабря 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:10 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
14:15 от 240 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:40 от 210 ₽
