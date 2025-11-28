Под землей шевелится что-то страшное: в новом трейлере «Очень странных дел 5» Демогоргоны выходят из-под контроля

Леди Баг живет во Франции, так почему же квами из Японии? Разбираемся в талисманах хитового мультсериала

«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)

Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца

10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»

У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»

Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали

Ни Зендеи, ни Миккельсена: ждете 4 сезон «Ганнибала» уже 10 лет? Тогда у режиссера сериала для вас печальные новости

«Клеветническое изображение действительности»: сможете узнать 5 хитовых фильмов СССР по критике худсовета? (тест)

Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)