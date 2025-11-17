Меню
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске 17 ноября 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 17 ноября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
12:15 от 240 ₽ 16:30 от 290 ₽ 20:45 от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:55 от 380 ₽ 14:15 от 380 ₽ 16:25 от 450 ₽ 19:20 от 430 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:40 от 300 ₽ 18:20 от 320 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Лысый нянь
Лысый нянь
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
