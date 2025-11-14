«Метод» оставил главную загадку без ответа: от кого ребёнок у Есении — фанаты указывают на одного кандидата и ждут 3 часть для раскрытия тайны

Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?

«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом

Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?

Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры

«Это уже не Хищник»: гений Кодзима посмотрел «Планету смерти» одним из первых – и признал, что фильм больше похож на аниме

Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)

А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе

Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею

Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер