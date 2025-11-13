Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Алиса в Стране чудес Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске 13 ноября 2025

Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 13 ноября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 чт 13 пт 14 сб 15 вс 16
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:50 от 360 ₽ 18:20 от 370 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00 от 400 ₽ 13:20 от 470 ₽ 15:30 от 530 ₽ 18:15 от 520 ₽
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Наш папа - Дед Мороз!
Наш папа - Дед Мороз!
2024, Россия, комедия, драма
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зрители не верили Самарину до самого финала: кто в итоге убил родителей Меглина?
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею
Сколько лет было Айгуль в сериале «Слово пацана»: возраст знают лишь самые внимательные – готовы себя проверить?
Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла
Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер
Снова отец и сын, снова Дальний Восток: эта криминальная драма от режиссера «Быка» напоминает «Лихих» – отметьте дату премьеры
«Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше