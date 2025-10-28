Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Алиса в Стране чудес
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 2025 в Курске
28 октября 2025
Расписание сеансов Алиса в Стране чудес, 28 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Алиса в Стране чудес»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
11:00
от 190 ₽
13:10
от 240 ₽
15:20
от 240 ₽
17:30
от 290 ₽
19:40
от 290 ₽
21:50
от 290 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Глазами пса
Отзывы
2025, США, ужасы, триллер
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хотите детектив, где финал выбивает почву из-под ног? Выбирайте из этой десятки — все с рейтингом выше 7.8
Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»
Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник»
Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)
Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл
«Троекратно переваренный "Невский"»: новинка от создателей «Первого отдела» заставляет зрителей рвать волосы на головах
Козырь в рукаве Marvel: брат Таноса появлялся на экране мельком — но у него большое будущее (вплоть до вступления в «Мстители»)
А разговоров то было: слухи о пятом сезоне «Очень странных дел» оказались лживыми, 4-й гарантированно превосходит новинку
Самый сложный вопрос: ИИ назвал лучшего Шерлока всех времен — и, кажется, споры на эту тему вспыхнут с новой силой
Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий
Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667