«Дешевая подделка под Шейна Блэка»: что не так с новым фильмом Марка Уолберга — зрители воротят нос, а критики ставят позорные 54%

За что героя ДиКаприо хотела убить дочь? Что значило письмо в конце? Финал «Битвы за битвой» ответов не дает – объясняем сами

«Хочу увидеть этот шедевр»: благодаря трейлеру «Добро пожаловать в Дерри» люди смогли вернуть себе свой 2017 год (видео)

Самый сложный вопрос: ИИ назвал лучшего Шерлока всех времен — и, кажется, споры на эту тему вспыхнут с новой силой

Не просто страшно, а страшно хорошо: зрители определили 10 лучших хорроров 2025 года — и «Орудия» только на 5-ом месте

«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

Мать Джейкоба погибла при странных обстоятельствах — и тут могут быть замешаны вампиры: в «Сумерках» о ней почти не говорят

Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл

Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)