Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»

Ситх или клоун? Что стало с Джа-Джа Бинксом после «Атаки клонов» — самый ненавистный герой «Звездных войн» получит «сольник»

А всех в итоге спасла девчонка: почему Джон Сноу никогда не сражался с Королем Ночи

Что будет, если уничтожить Камень Бесконечности? Краткий гид для тех, кто не смотрел «Мстителей» или просто забыл

«Сохраняет всю магию оригинала»: ИИ сравнил сотни аниме и выдал самое похожее на «Ходячий замок» – без Хаула, но с 98% свежести на RT

Дайан Китон взяли на роль в «Крестном отце» раньше, чем Аль Пачино — к тому моменту она даже не прочитала сценарий

А разговоров то было: слухи о пятом сезоне «Очень странных дел» оказались лживыми, 4-й гарантированно превосходит новинку

Мать Джейкоба погибла при странных обстоятельствах — и тут могут быть замешаны вампиры: в «Сумерках» о ней почти не говорят

Имена главных героев фильма «Алые паруса» помнят многие: но на эти 8 вопросов ответят лишь преданные фанаты ленты (тест)

Почему финал «Бара "Один звонок"» — единственно правильный: только так сериал обретает смысл