Разыграли скандал как по нотам: в 105 серии «Клюквенного щербета» сценаристы показали интрижку Фираза — но не с Доа

Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев

«Аббатство Даунтон» завершило свою историю грандиозным финалом: объясняем, что стало со всеми членами семьи Кроули

«Аватар» — всего лишь ремейк: Мартин не любит самый кассовый Sci-Fi всех времен (признает, что есть фильм лучше)

Всего три эпизода на четыре с половиной часа: мой обзор на старый Sci-Fi с идеальным сюжетом — у него «списывали» создатели Control

Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам

Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы

В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично

Обычный зритель видит аномалию, азиаты — намек на сиквел: сцену после титров в «Выход 8» поняли только японцы

Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»