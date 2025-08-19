Меню
Киноафиша Фильмы Укради мою мечту Расписание сеансов Укради мою мечту, 2025 в Курске 19 августа 2025

Расписание сеансов Укради мою мечту, 19 августа 2025 в Курске

Вся информация о фильме
чт 14 пт 15 сб 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:25
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
13:00 от 450 ₽ 14:55 от 450 ₽ 19:30 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10 от 170 ₽ 14:00 от 170 ₽ 19:40 от 180 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
20:00 21:50
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
19:40 21:30
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:25
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
20:00 21:50
