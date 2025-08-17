Думали, что только в Крыму? А вот и нет! Где на самом деле снимали «Три плюс два» и почему зрителей обманули?

Сериал «Знахарь» может стать одной из главных комедийных премьер лета 2025: запишите точное расписание выхода всех эпизодов

Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix

Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби»

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля

Эти проекты едва не погубили Disney — но многим они нравятся: таких кассовых провалов еще не было

«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков

«Гнилое по сути своей»: американцы посмотрели «Слово пацана» и оставили честные отзывы (россияне с ними не согласятся)