Киноафиша
Фильмы
Укради мою мечту
Расписание сеансов Укради мою мечту, 2025 в Курске
16 августа 2025
Расписание сеансов Укради мою мечту, 16 августа 2025 в Курске
Вся информация о фильме
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
19:25
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
13:00
от 500 ₽
14:55
от 500 ₽
19:30
от 550 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
12:10
от 260 ₽
14:00
от 260 ₽
19:40
от 270 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
20:00
21:50
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
19:40
21:30
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:30
от 520 ₽
20:25
от 650 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
19:25
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
19:25
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
20:00
21:50
