Киноафиша Фильмы Не одна дома 2 Расписание сеансов Не одна дома 2, 2025 в Курске 7 сентября 2025

Расписание сеансов Не одна дома 2, 7 сентября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
16:40 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
13:10 от 260 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:50 от 440 ₽ 13:35 от 590 ₽ 16:30 от 450 ₽
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
