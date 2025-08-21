Создатель «Острых козырьков» вместе с Netflix выпускает новую «бомбу» уже этой осенью: теперь не в Бирмингеме, а в Дублине

Помните фразу Коли про самолет в «Москве слезам не верит»? Зрители только спустя десятилетия догадались, что с ней не так

А он, оказывается, совсем не добрый дедушка: злые поступки Гэндальфа, о которых молчат фанаты «Властелина колец»

«Ты скоро умрешь»: Джорджу Мартину вышла боком задержка «Ветров зимы» — писателя публично унизили при коллегах

«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

«Ты не пройдешь», но, может, проедешь: во «Властелине колец» спрятался забавный ляп — зрители не замечали 20+ лет (фото)

Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю

Увела мужа и попала в секту: что стало с Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», и почему кино для нее — «все от дьявола»

Если «Гангстерленд» зашел на ура: вот еще 5 сериалов в стиле Гая Ричи, которые посмотрите залпом (и захочется еще)