Наш ответ «Твин Пиксу» и «Остаться в живых»: на Пятом стартует новый российский детектив, который может затмить «Невского»

Даже с днем рождения Серкана все напутали: 4 глупых ляпа в «Постучись в мою дверь», которые бесят фанатов

Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени