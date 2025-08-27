Гэндальф на джипе и «битва» Арагорна с камерой: самые дурацкие ляпы «Властелина колец»

Васильев отказался сниматься и подставил этим Ковалева: что случилось с мужем Ольги в сериале «Сваты»

Ему не было и 40, но все считали его «старым»: сколько лет было Ксан Ксанычу из «Девчат» и почему это раздражает зрителей

Квентин Тарантино уверен, что был рожден для того, чтобы снять «Убить Билла» — но его личным фаворитом остается совсем другой фильм

«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

175 тысяч долларов за серию: лишь один актер в «Сверхах» греб деньги лопатой — а остальные довольствовались крохами

Сердце отдельно от тела, труп на троне сидит: жуткие подробности смерти Сулеймана в «Великолепном веке» опустили — не драма, а реальный хоррор

Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей

Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки

«Часики-то тикают»: Бен Стиллер передумал снимать 3 сезон хитового «Разделения» — военное кино оказалось важней