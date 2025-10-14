По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее

Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»