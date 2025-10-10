Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу

Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе