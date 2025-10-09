Беременная Усаги, мнимая «нормальная» жизнь и новый намек на жестокие игры: чем закончился 3 сезон «Алисы в Пограничье»

На IMDb пока рейтинг 7, но к финалу точно взлетит: этот сериал одинаково понравился и зрителям, и 97% критиков — основан на реальных событиях

Главные ужастики октября с рейтингом не ниже 6,8: готовимся к Хэллоуину заранее

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата