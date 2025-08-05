Смотреть придется 2 дня 17 часов и 52 минуты: сколько эпизодов и сезонов в сериале «Анна Медиум» и когда уже выйдет продолжение?

Наш ответ «Твин Пиксу» и «Остаться в живых»: на Пятом стартует новый российский детектив, который может затмить «Невского»

Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм

В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)

«Милая. Значит уродина»: 6 колких цитат из «Великой красоты» Соррентино — вспоминаем в честь 12-летия фильма

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает