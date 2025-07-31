Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лея и волшебная карта Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 2024 в Курске 31 июля 2025

Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 31 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 30 чт 31 пт 1 сб 2 вс 3 пн 4 вт 5 ср 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лея и волшебная карта»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 10:45
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 10:45
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 10:45
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Лея и волшебная карта
Лея и волшебная карта
2024, Китай, анимация, фэнтези
Нейробатя
Нейробатя
2025, Россия, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пообещаешь себе лечь пораньше — но в итоге залипнешь до утра: 5 сериалов из Турции, которые поразили зрителей Netflix
Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы
Почему Протомолекула выбрала Холдена? У героя «Пространства» не было выбора
На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали
Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»
В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени
«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм
«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает
В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше