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Лея и волшебная карта
Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 2024 в Курске
26 июля 2025
Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 26 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лея и волшебная карта»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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от 400 ₽
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20:50
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20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:00
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:05
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 420 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00
12:50
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00
12:45
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:00
от 390 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
12:05
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
12:05
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
12:45
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