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Киноафиша Фильмы Лея и волшебная карта Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 2024 в Курске 25 июля 2025

Расписание сеансов Лея и волшебная карта, 25 июля 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 24 пт 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Лея и волшебная карта»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:00 от 290 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
12:05
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00 от 380 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
09:00 12:50
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
09:00 12:45
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:45 от 440 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
12:05
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
12:05
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 12:45
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