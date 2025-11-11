Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Оболочка
Расписание сеансов Оболочка, 2024 в Курске
11 ноября 2025
Расписание сеансов Оболочка, 11 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
пт
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Оболочка»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
21:40
от 290 ₽
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:00
от 420 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Отзывы
2025, Россия, комедия
Наш папа - Дед Мороз!
Отзывы
2024, Россия, комедия, драма
Шелби Оукс. Город-призрак
Рецензия
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Какой сыщик круче: Смоляков, Ковальчук, Стоянов или Чурсин? Фанаты выбрали своего лидера, но согласны с ним далеко не все
«Чужой» на первом месте, но есть и другие: 3 научно-фантастических фильма, в которых космос — это настоящий кошмар
Колин Фаррелл снова в лидерах Netflix, а на русскоязычных форумах пишут «Замах на рубль, финал на копейку»: что не так с «Балладой о маленьком игроке»
Да не умер он в конце «Аркейна». Или умер? Что случилось с Виктором в финале главного мульта Netflix
«Зал был полный»: новый лидер проката наступает на пятки «Августу» и «Горынычу» – рекордные 500 млн за 5 дней
До «Тоторо» и «Принцессы Мононоке»: с этой картины началась любовь к аниме в СССР — крутили в кино еще в конце 60-х
«Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу…»: только фанаты «Кин-дза-дза!» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
В бой идут настоящие знатоки: c нас 6 каверзных вопросов о военном кино СССР, с вас правильные ответы
От режиссера «Зодиака» ждали куда большего: новую военную ленту не вытащил даже Кроу – иностранцы в лучшем случае называют ее беззубой
«Берегитесь, фальшивые ведьмы»: оригинальные «Зачарованные» камня на камне не оставили от ремейка - были беспощадны
До премьеры «Оно» в кинотеатре осталось всего ничего — а Стивен Кинг и не в курсе: вместо клоуна будут одержимые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667