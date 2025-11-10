Вы до сих пор фанат Крэнстона после роли Хайзенберга в сериале «Во все тяжкие»? Актер сыграл в еще одной крутой драме, которую вы могли пропустить

5 тру-крайм сериалов, которые не стоит смотреть в темноте: после них спокойно заснуть не получится

«Маша — это угроза, и ей не стоит подражать»: иностранцы посмотрели несколько серий «Маши и медведя» и честно признались, что именно их пугает

Успех показал не только «Из многих»: вот еще один сериал от создателя «Во все тяжкие» – он про криминальный Нью-Йорк, а рейтинг 8.1

«Я лучше навсегда останусь глупцом»: только фанаты «Наруто» отличат мудрость шиноби от цитат философа – время проверить себя (тест)

Олегу Меньшикову – 65! Чем не повод проверить, все ли вы помните о Костике и других героях «Покровских ворот»? (тест)

«Не пожалела 5 часов времени»: 5 малоизвестных сериалов затянут первой минуты – начнете, и про дела уже больше не вспомните

Бессмертие с «побочкой»: эльфам во «Властелине колец» дали выбор без выбора — вот почему им пришлось уплыть из Средиземья

«Ожидаешь крутой игры – и получаешь»: этот сериал с Меньшиковым многие пропустили, а зря – микс «Берегись автомобиля» и «Слова пацана»

«Великолепный век» донести не сумел: именно этот герой был самым несчастным в Топкапы – зря жалели Михримах или Джихангира