Киноафиша
Фильмы
Сводишь с ума
Расписание сеансов Сводишь с ума, 2025 в Курске
Расписание сеансов Сводишь с ума, 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:45
от 380 ₽
12:50
от 450 ₽
14:55
от 450 ₽
18:00
от 420 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
09:50
от 230 ₽
16:40
от 250 ₽
18:40
от 260 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:50
от 530 ₽
16:55
от 400 ₽
