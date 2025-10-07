Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»

Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров

Даже мэтры российского кино не осилили сценарий фильма «Груз 200»: вот кто отказался сниматься в хите Балабанова

Дома, машины и песок: лишь знатоки советских комедий пройдут тест без ошибок — угадайте 5 кинолент по первому кадру

На трех сезонах не остановятся: провальные «Кольца власти» будут с нами годами — у создателей не остается выбора

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»

Соскучились по «Бэтмену» и боевикам? Warner. Bros окончательно вернулась в Россию

А начиналось так красиво: 5 великих франшиз, которые рассыпались после третьего фильма — но могли жить вечно

Абонент скорее жив, чем мертв: посмотрел «Бар "Один звонок"» и не пожалел — после финала и смешно, и грустно

Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец