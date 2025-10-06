Меню
Фильмы
Филателия
Расписание сеансов Филателия, 2024 в Курске
6 октября 2025
Расписание сеансов Филателия, 6 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
вт
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
23:50
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
