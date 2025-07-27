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Нейробатя
Расписание сеансов Нейробатя, 2025 в Курске
27 июля 2025
Расписание сеансов Нейробатя, 27 июля 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Нейробатя»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 звезд
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
15:45
от 290 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
15:55
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:30
от 420 ₽
14:15
от 500 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
11:40
от 260 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
16:40
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
16:30
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:55
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:55
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
16:30
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