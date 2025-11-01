Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

Почему после щелчка Таноса в живых осталась именно эта кучка Мстителей? Не зря этот момент ждали целых 10 лет

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

Зло на проводе: сходил на «Черный телефон 2» и пойду снова – у хоррора лишь один минус (зато во всем остальном он лучше первой части)

Об этом пробирающем до костей ужастике вы вряд ли слышали — посмотреть его можно на Netflix

От бессмертной классики до новинок по Кингу: 8 триллеров, вызывающих тревогу с первых минут – у каждого рейтинг не ниже 7.4

«Игра престолов» в реальной жизни: 5 лучших сериалов всех времен про Древний Рим — каждый заслужил выше 7 баллов