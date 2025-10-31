Сцена, которой стыдятся фанаты: в фильме «Салют-7» американскую ошибку приписали советским космонавтам

Не только 29 августа 1997 года: сколько раз во вселенной «Терминатора» человечество пережило Судный день

Возраст берет свое: эксперт разобрал, почему ботокс не спас 53-летнюю Кэмерон Диаз, а только подчеркнул усталость

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил

Кристофер Нолан в восторге от этой адаптации научно-фантастического романа — продолжение уже в разработке

Не фильм, а тест Роршаха на 2,5 часа: «Эддингтон» с Паскалем оказался сложным настолько, что его скрытый смысл объяснил сам режиссер

Ценители домашнего уюта, тест для вас: вспомните 5 советских фильмов по модным светильникам

Золото мировой анимации: топ-5 комедийных мультфильмов, которые ничем не хуже «Шрэка»

По волнам ностальгии: только знатоки кино СССР вспомнят 5 кинолент по кадрам с водоемами (тест)