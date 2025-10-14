10 октября на Apple TV+ стартует триллер «Последний рубеж»: запишите себе график выхода всех эпизодов, чтобы не пропустить новинку

Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

На IMDb пока рейтинг 7, но к финалу точно взлетит: этот сериал одинаково понравился и зрителям, и 97% критиков — основан на реальных событиях

«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе