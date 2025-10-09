Меню
Киноафиша Фильмы Первый на Олимпе Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Курске

Расписание сеансов Первый на Олимпе, 2025 в Курске

чт 9
Как купить билеты на сеанс фильма «Первый на Олимпе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:10 от 520 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
