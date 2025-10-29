Не злодей, не убийца, а… заложник?! Канон Кайло Рена в «Звездных войнах» переписали (опять) – а ведь казалось, что хуже быть не может

В «Великолепном веке» этого показывать не стали, чтобы зрителей не стошнило: вот что подавали Сулейману на обед

Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах

«Не можешь молчать – умрешь»: ИИ сравнил игры из 3-х сезонов «Алисы в Пограничье» – за секунду выбрал самую «подлую и гениальную»

Этого режиссера Нолан обожает, а Тарантино терпеть не может — он снял триллеры, от которых все до сих пор в восторге

Провалившийся фэнтези-фильм Гая Ричи снова в топе стриминга спустя 8 лет после релиза — картина точно понравится фанатам «Игры престолов»

Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре

Если нет сил на «Игру престолов»: 5 фэнтезийных сериалов можно «проглотить» за уикенд – у №2 рейтинг 8.7 на IMDb

Вы тоже заметили эту спорную сцену в «Братстве кольца»? Элронд мог закончить войну раньше Фродо — в книге Толкина такого не было

Зрители все поняли после второй части «Шрэка»: заточение Фионы в башне всегда было обманом