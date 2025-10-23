Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Нахимовцы. Янтарный берег Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Курске 23 октября 2025

Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 23 октября 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
23:10 от 260 ₽
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00 от 150 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Серафима
Серафима
2025, Россия, анимация
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Лучший ужастик в истории по версии Мэтта Дэймона вышел ровно 50 лет назад: крови море, а вот убийцу не видно до последнего
Брежнев и Брандт спасали мир, пока их шпионы не знали ничего: сериал «Дорогой Вилли» выходит 23 октября — вот когда смотреть остальные эпизоды
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском»
«Мы не сомневались»: «Игра в кальмара» возвращается с новым сезоном уже в ноябре — 456 игроков опять сразятся за главный приз
«Ужаснее и сильнее»: Векна из «Очень странных дел» собран по лекалу культового монстра 80-х — и в пятом сезоне станет почти неуязвимым
Почтальон Печкин наверняка прошел бы тест на 5/5, а вы? Вспомните фильм СССР по кадру с велосипедом
«Физкульт-привет!»: только фанаты «Джентльменов удачи» пройдут тест на знание 6 цитат из фильма
Не просто умный и красивый: разбираем главный миф о Бэтмене — на самом деле у него есть суперспособности
«Вот как надо развивать вселенную»: эту часть «Трона» зрители оценили выше других (на 8.2) – для тех, кому не зашел «Арес» с Лето
Настоящий враг Бэтмена - не клоун с гранатой: он такой же богатый сирота и знает, кто скрывается под маской
Оставьте хотя бы Халка: в новом «Человеке-пауке» не будет героя, которого так все ждали — надежды на большой камбэк тают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше