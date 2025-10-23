Меню
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Курске
23 октября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 23 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
22
чт
23
пт
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
09:00
от 150 ₽
