Киноафиша
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Курске
19 октября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 19 октября 2025 в Курске
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
13:25
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:00
от 360 ₽
15:40
от 420 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
14:25
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
14:00
от 240 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
15:15
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
15:15
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
14:40
от 180 ₽
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Первый на Олимпе
Отзывы
2025, Россия, драма
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Грабитель с крыши
Отзывы
2025, США, криминал, драма
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Сводишь с ума
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Серафима
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Смотреть кино в
