Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Нахимовцы. Янтарный берег
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Курске
14 октября 2025
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 14 октября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
7
Завтра
8
чт
9
пт
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Нахимовцы. Янтарный берег»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:30
от 200 ₽
22:10
от 260 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали
По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир
Смешно, но не специально: топ-9 сюжетных глупостей из культового боевика «Рэмбо: Первая кровь»
«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала
Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel
Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»
«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго
Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть
Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе
3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители
«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667