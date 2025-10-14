Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

По какой книге снят хоррор «Долгая прогулка»: история, написанная под чужим именем, которую теперь обсуждает весь мир

Смешно, но не специально: топ-9 сюжетных глупостей из культового боевика «Рэмбо: Первая кровь»

«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала

Холланд, берегись — вселенная Тоби Магуайра оживает: для «Человека-паука 4» уже придумали завязку — и все по канону Marvel

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»

«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго

Самый кассовый ужастик этого года уже можно посмотреть онлайн — отзывы так себе, но свои плюсы тоже есть

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

3 сезон «Ванпанчмена» сотрет «Поднятие уровня» в пыль, но есть нюанс: новые серии выйдут позднее, чем ждали зрители