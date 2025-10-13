Том Шелби больше не играет в молчанку: Киллиан Мерфи раскрыл дату премьеры фильма «Острые козырьки», которую так долго скрывали

Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно

Что сейчас смотрят миллионы — 5 фильмов из топа IMDb, которые нельзя пропустить: есть те, о которых вы даже не догадываетесь

«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго

Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата

«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей

Ридли Скотт любит эти фильмы больше, чем все культовые ленты последних лет: остальные называет словом на букву «Г»

Еще один повод для гордости: «Поттериане» покорился новый уникальный рекорд в России

Этот хоррор-сериал с вайбом «Очень странных дел» напугал даже Стивена Кинга — шоу можно посмотреть на Нетфликсе

Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе