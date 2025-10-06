Этот свежий сериал-триллер моментально стал №1 на Netflix, но зрители уже нашли у него важный недостаток

280 млн зрителей и план — охватить 95 % населения Земли: этот сериал попал в Книгу Гиннесса и останавливаться не собирается

Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов»

Блокадник стал легендой всего СССР: скоро в прокат выходит долгожданная спортивная драма — запишите дату премьеры

Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2»

«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде

«Дандадан» больше не в топе: зато 10 других аниме сейчас на пике — у № 1 рейтинг 9.5 на IMDb, хотя это романтика, а не сенен

Прилучный и фавелы не спасут: 5 сезон «Мажора» обязан ответить на 3 важнейших вопроса, иначе — пиши пропало

«Любовь и голуби» видел почти каждый, но мало кто знает о его странном «проклятии»: коснулось всех — от сценариста до Гурченко и Меньшова

«У нее постоянно блестело лицо…»: 5 причин, почему россиян сейчас бесят «Чародеи» — фанаты фильма, держитесь