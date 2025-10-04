Меню
Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 2025 в Курске 4 октября 2025

Расписание сеансов Нахимовцы. Янтарный берег, 4 октября 2025 в Курске

Вся информация о фильме
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
14:20 от 290 ₽ 18:15 от 340 ₽
Ассоль г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
09:30 от 110 ₽ 15:40 от 150 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
10:15 от 360 ₽ 14:40 от 420 ₽ 16:35 от 420 ₽ 18:30 от 460 ₽ 20:25 от 460 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 240 ₽ 14:00 от 260 ₽ 16:00 от 260 ₽ 20:00 от 270 ₽
Мир г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45 14:30
Родина г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:45 от 220 ₽ 14:25 от 240 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
10:40 от 440 ₽ 12:20 от 450 ₽ 14:40 от 450 ₽ 18:35 от 500 ₽
Сказка г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00 13:45
Спутник г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00 13:45
Юность г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
11:45 от 180 ₽ 15:25 от 180 ₽
