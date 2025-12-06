Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит

Кто же в гареме был красивее — Махидевран или Хюррем? Историки оставили точные описания, и по ним все понятно

Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

В «Очень странных делах» все пошло наперекосяк 6 ноября — и это уже не совпадение: один кадр объясняет, почему Векна выбрал именно Уилла

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix