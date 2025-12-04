Надюха или Раиса Захаровна — кто бы сделал Василия счастливым на самом деле: разбор, от которого меняется взгляд на «Любовь и голуби»

Если уже залпом проглотили «Воскресший Эртугрул», включайте его прямое продолжение: в Турции это — настоящий хит

1 мотель, 10 подозреваемых и финал, к которому невозможно подготовиться: этому детективу больше 20 лет, но его до сих пор с упоением смотрят зрители

Зрители раскопали провальный Sci-Fi Майкла Бэя — лишь спустя 20 лет он стал популярен: с триумфом ворвался в топ-10 Netflix

«Черное облако» – один из самых недооцененных российских триллеров последних лет: и финал 1-го сезона это подтверждает на все 100%

Волан-де-Морт и тут преуспел: ненависть Дурслей к Гарри Поттеру имеет магический след — становится ясно только ближе к развязке

Этот советский фильм держал в страхе пол-Европы: в Великобритании запретили на 30 лет — а в СССР крутили без проблем

5 фильмов СССР обладают уникальной зимней атмосферой: сможете узнать их по случайному кадру? (тест)

Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

«Хрустальный» и «Невский» были только разминкой: именно эта роль стала для Васильева поворотной — зрители посмотрели другими глазами