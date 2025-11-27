Меню
Киноафиша
Курск, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Умри, любовь моя
Расписание сеансов Умри, любовь моя, 2025 в Курске
27 ноября 2025
Расписание сеансов Умри, любовь моя, 27 ноября 2025 в Курске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
чт
27
пт
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Умри, любовь моя»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:45
от 520 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Джекпот
Отзывы
2025, США, боевик
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)
Миллионы уже смотрят «Добро пожаловать в Дерри»: в трейлере к 6 серии наконец-то показали человеческое лицо Пеннивайза без грима (фото)
Под землей шевелится что-то страшное: в новом трейлере «Очень странных дел 5» Демогоргоны выходят из-под контроля
«Налетай, торопись, покупай живопись!»: только фанаты Гайдая вспомнят, откуда эти 5 цитат (тест)
10 аниме так хороши, что продажи манги взлетают: вот лидеры 2025-го – у №1 4.2 млн томов, и это не «Бензопила» или «Истребитель демонов»
Управдом, мы вас узнали: Варвару Плющ из «Бриллиантовой руки» вспомнит любой – а угадаете 7 забытых ролей Нонны Мордюковой? (тест)
Три цитаты Верочки из «Служебного романа», доказывающие, что секретарь умнее Мымры и Новосельцева
Трейлера все еще нет: стало понятно, когда выйдет 2-й сезон новой «Молодежки» — ждать придется дольше, чем планировали
Одну деталь из «Гарри Поттера и Ордена Феникса» не включили в фильм — тем, кто не читал книгу, она наверняка разобьет сердца
У Энакина «беды с башкой», Падме стала Дартом Вейдером: в новом сиквеле «Мести ситхов» раскроют одну из главных тайн «Звездных войн»
«Заброшена и всеми забыта»: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой – как сейчас выглядит могила великой актрисы (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667