Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Курске 26 января 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 26 января 2026 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
23:50 от 500 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
21:10 от 220 ₽
