Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Курске 18 января 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 18 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
Завтра 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:05 от 340 ₽ 18:30 от 390 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:35 от 480 ₽ 22:30 от 550 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:00 от 250 ₽ 21:00 от 280 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
18:10 от 570 ₽ 22:25 от 500 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
