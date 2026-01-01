Я искала лёгкие комедии на январь — и вот три свежих фильма, которые реально спасают вечер

Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного

Интригу держали месяцы — и вот её наконец раскрыли: когда и где стартует самый жуткий сериал зимы «Резервация» с Денисом Шведовым

Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко

«Жеглов умер»: в продолжении «Места встречи» хотели убить героя Высоцкого и раскрыть его главный секрет – но почему фильм так и не сняли?

«Реально жуткий»: догадаетесь, какого злодея из «Трех богатырей» фанаты считают самым опасным — он был близок к победе

Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром

Король ужасов, детективов и… гангстеров? В этих трех фильмах по Кингу – ни грамма мистики с хоррором, но пугают похлеще, чем «Оно»

«Куча собачьего… навоза»: один из главных российских фильмов о войне Лебедев окрестил «феерическим позором»

Глянула забытую и жуткую экранизацию «Простоквашино»: современных детей такая напугает – чего стоит один Печкин (фото)