Киноафиша Фильмы Марти Великолепный Расписание сеансов Марти Великолепный, 2025 в Курске 15 января 2026

Расписание сеансов Марти Великолепный, 15 января 2026 в Курске

Как купить билеты на сеанс фильма «Марти Великолепный»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
13:05 от 340 ₽ 18:30 от 390 ₽
ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
21:35 от 430 ₽ 22:30 от 500 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
20:05 от 520 ₽ 23:05 от 520 ₽
